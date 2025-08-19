Мерц: зустріч Зеленського і Путіна може відбутися протягом двох тижнів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент України Володимир Зеленський, як очікується, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним протягом наступних двох тижнів.

Мерц сказав про це 18 серпня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що готує зустріч між двома лідерами, після якої відбудуться тристоронні переговори за його участі.

Точну дату можливої зустрічі не називають. За словами канцлера, місце її проведення також ще не узгоджене, і цю зустріч потрібно ретельно підготувати.

«На мою думку, було б бажано – і навіть більше, – щоб ця зустріч нарешті привела до припинення вогню в Україні», – сказав канцлер.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ.

Тим часом, президент України наголосив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. «Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Зеленський.

Трамп недавно пропонував, щоб його зустріч із Зеленським і Путіним відбулася на Алясці, як його саміт із російським лідером.

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю телеканалу TF1 заявив, що зустріч між Зеленським і Путіним може відбутися «в Європі». За його словами, вона буде організована не у Франції, як під час зустрічі Зеленського і Путіна у 2019 році, а в «нейтральній країні». «Можливо, Швейцарія, я виступаю за Женеву, – заявив він. – Або інша країна: востаннє двосторонні переговори були у Стамбулі (Туреччина)».

Тим часом, агентство Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації США повідомило, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в Угорщині.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників, серед яких був Мерц. Темою переговорів було припинення російської війни проти України.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі також було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

Днями агенція Reuters із посиланням на джерела писала, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Трампом вимагав визнати суверенітет Росії над окупованим Кримом в угоді про припинення війни в Україні. Також, згідно з запропонованою Путіним угодою, Київ мав би повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку Росії заморозити лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Стверджується, що Росія готова повернути порівняно невеликі ділянки окупованих територій на півночі Сумщини й на північному сході Харківської області.

Україна заявляє, що не має наміру виводити війська з контрольованих районів Донбасу.