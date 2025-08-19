Зеленський заявив, що буде обговорювати питання територій з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде обговорювати питання територій з російським лідером Володимиром Путіним. Про це президент сказав під час брифінгу у Вашингтоні.

Він зазначив, що зміг на мапі показати президенту США та його команді, «хто і що реально контролює».

Зеленський зазначив, що він «трішки сперечався» щодо відсотка окупованих територій, який був відображений на мапі, презентованій на зустрічі в Білому домі. Але, його словами, з Трампом «не було суперечок, а була дійсно тепла хороша предметна розмова».

Президент України зазначив, що під час розмови він нагадав обставини окупації РФ частини сходу та Криму у 2014 році.

«В мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом США. Не читаючи з папірця, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров’ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент… Мені здається, що президент (Трамп) почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним», – зазначив він.

За його словами, у Вашингтоні, серед іншого, обговорювалися питання гарантій безпеки, тристоронньої зустрічі, також американська сторона допомагатиме з обміном полонених у форматі «всіх на всіх», з поверненням українських дітей.

«Неприйнятних рішень не було», – зазначив він.

Також Зеленський сказав, що Україна готова до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа та Зеленського за участі ключових європейських союзників.



