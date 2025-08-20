Речниця Лукашенка заявила, що Білорусь готова організувати зустріч Зеленського і Путіна

Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна, якщо це буде потрібно для забезпечення миру, заявила речниця білоруського авторитарного лідера Наталія Ейсмонт в інтерв’ю російському виданню «Ведомости».

«Білорусь не просила і не просить ролі посередника, але якщо це буде потрібно для миру в нашій братній республіці, ми готові організувати будь-яку зустріч. І ми проведемо все на найвищому рівні. Але президент Білорусі і його американський колега (під час телефонної розмови – ред.) цю тему не обговорювали», – сказала Ейсмонт 19 серпня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що намагається організувати переговори Путіна і Зеленського задля припинення війни РФ проти України, щоб потім зустрітися з ними утрьох.

Місце і час проведення двосторонньої зустрічі поки невідомий. Як варіанти локацій називають Будапешт, Женеву, Стамбул, а сам Трамп раніше припускав Аляску.

Швейцарія пообіцяла надати Путіну імунітет від переслідуванняМіжнародним кримінальним судом на своїй території, якщо Москва й Київ оберуть цю країну для переговорів на найвищому рівні.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх.

При цьому Лавров заявив, що будь-які контакти за участю перших осіб держав потрібно готувати. «Будь-які контакти за участю лідерів мають бути підготовлені з максимальною ретельністю», – сказав він.

Тим часом, президент України наголосив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. «Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Зеленський.