Трамп телефонував Орбану з приводу членства України в ЄС і можливого саміту в Будапешті – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп у понеділок телефонував угорському прем’єру Вікторові Орбану після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, щоб обговорити, чому той блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Ввечері 19 серпня видання повідомило, що європейські лідери попросили американського президента використати свій вплив, щоби переконати угорського прем’єра відмовитися від опору українській євроінтеграції.

Про таку ж розмову повідомляє агентство Reuters, цитуючи неназваного представника Білого дому.

За цим повідомленням, обидва лідери також обговорили можливість проведення в столиці Угорщини Будапешті потенційних майбутніх переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським щодо припинення війни РФ.

Після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю.

Час і місце проведення досі незрозумілі. Як локацію, крім Будапешта, називали також Женеву в Швейцарії, Стамбул у Туреччині, а сам Трамп раніше припускав Аляску.

Прогрес України на шляху до ЄС, зокрема відкриття першого переговорного кластера «Основи», блокує Угорщина. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який раніше висловлював претензії до України через недостатній, як він вважав, захист нацменшин, зокрема угорської, згодом почав пояснювати це тим, що країна – у стані війни.