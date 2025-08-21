«Зустрічі в Москві не може бути». Зеленський оцінив, де можуть пройти його переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його потенційна зустріч із російським лідером Володимиром Путіним щодо завершення війни мала б пройти у «нейтральній Європі». Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, його слова 21 серпня цитує низка ЗМІ.

«Справедливо,… щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті», – сказав президент, зазначивши, що українська сторона згодна на Швейцарію, Австрію як місце проведення переговорів, а також не проти Туреччини, бо це «країна НАТО і частина Європи».

Щодо Будапешта як можливого майданчика для зустрічі, то, за словами Зеленського, «це непросто» через позицію угорської влади, яка виступає проти підтримки України.

«Зустрічі в Москві не може бути», – також наголосив президент України.

Зеленський також висловив сподівання, що США відреагують, якщо російська сторона відмовиться від зустрічі лідерів. «Якщо «рускіє» не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це», – сказав він.

Водночас у своєму телеграм-каналі, коментуючи масований російський удар по Україні в ніч на 21 серпня, Зеленський зазначив, що такі дії Росії свідчать про те, що для неї «нічого взагалі не змінюється». «Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи», – наголосив він.

Після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю.

У Білому домі днями заявили, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, після якої можуть відбутися тристоронні переговори за участі президента США.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт зазначила, що з боку США над підготовкою зустрічі працюють віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і спецпосланець президента Стів Віткофф.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх.

При цьому Лавров заявив, що будь-які контакти за участю перших осіб держав потрібно готувати. «Будь-які контакти за участю лідерів мають бути підготовлені з максимальною ретельністю», – сказав він.

Тим часом, президент України наголосив, що готовий до двосторонньої зустрічі з Путіним, яка може перетворитися на тристоронню – з участю президента США Дональда Трампа. «Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні, болючі питання… Тому я підтвердив, і мене підтримали всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним, і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Зеленський.

Точні час і місце проведення досі незрозумілі. Як локацію називали Будапешт, Женеву в Швейцарії, Стамбул у Туреччині, а сам Трамп раніше припускав Аляску. В офісі Олександра Лукашенка також запропонували Мінськ.