ВАЖЛИВО
Війська НАТО в Україні – тепер це стане реальністю?

Гарантії безпеки: відправити в Україну війська готові близько 10 країн, пише Bloomberg.

  • Як це діятиме?
  • Як сприйме Кремль і Путін присутність в Україні іноземних військ?
  • Якими будуть дії в разі загострення?
  • Що буде з виборами у випадку заморозки фронту?

Журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює події в Україні, в мережі Х повідомила про те, що посол України у Британії Валерій Залужний нібито відкрив передвиборчий штаб у Лондоні і почав готуватися до президентських виборів.

  • Що це означає?
  • Чому з’явилася ця інформація?
  • Вибори близько?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

Проєкт Крим.Реалії

