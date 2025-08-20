Війська НАТО в Україні – тепер це стане реальністю?

Гарантії безпеки: відправити в Україну війська готові близько 10 країн, пише Bloomberg.
- Як це діятиме?
- Як сприйме Кремль і Путін присутність в Україні іноземних військ?
- Якими будуть дії в разі загострення?
- Що буде з виборами у випадку заморозки фронту?
Журналістка Кеті Лівінгстон, яка висвітлює події в Україні, в мережі Х повідомила про те, що посол України у Британії Валерій Залужний нібито відкрив передвиборчий штаб у Лондоні і почав готуватися до президентських виборів.
- Що це означає?
- Чому з’явилася ця інформація?
- Вибори близько?
