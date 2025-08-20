ЗМІ: Європа, ймовірно, запровадить санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським

Європейські лідери, ймовірно, запровадять санкції проти Росії, якщо російський лідер Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронній зустрічі з Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Про це пише британська газета The Telegraph з посиланням на високопоставлені урядове джерело, знайоме з переговорами в Білому домі.

«Якщо Путін затягуватиме, ухилятиметься або відмовиться від розмови, це стане ще одним поштовхом для санкцій», – повідомило джерело.

Зеленський закликав до запровадження санкцій, якщо Путін відмовиться бути присутнім на саміті, на пресконференції в неділю перед його візитом до Вашингтона.

Напередодні висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що ЄС продовжуватиме тиск на воєнну економіку Росії, а наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня у Вашингтоні зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Також була зустріч Трампа і Зеленського за участі ключових європейських союзників. Темою переговорів було припинення російської війни проти України.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни.

За інформацією Politico, міністри оборони країн «коаліції охочих» планують зустрітися вже цього тижня, щоб почати погоджувати деталі гарантій безпеки для України.

Зеленський заявив журналістам, що документи з гарантіями будуть офіційно оформлені протягом найближчих 7–10 днів.