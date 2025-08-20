Лавров: обговорення безпекових гарантій без Росії – «шлях у нікуди»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення будь-яких гарантій безпеки без участі Росії – це «шлях у нікуди».

За його словами, Москва не може погодитися з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без РФ.



«Захід і насамперед США чудово розуміють, що серйозне обговорення гарантій безпеки без Російської Федерації – це утопія, шлях у нікуди», – сказав Лавров журналістам.

Гарантії безпеки для Києва є ключовим питанням у зусиллях щодо припинення війни. Їхнє обговорення стало активнішим після зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами у Вашингтоні. Також, за даними ЗМІ, Трамп перед цим обговорював з європейцями гарантії безпеки для України «типу статті 5» за підтримки Європи та США у разі укладення мирної угоди, але без членства в НАТО.

Коли в ефірі CNN спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа запитали, чи дозволить Росія «гарантії за статтею 5 НАТО», він відповів:

«Я сказав, що ми досягли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати гарантії безпеки з формулюванням, подібним до статті 5».

Президент Трамп в інтерв’ю Fox News 19 серпня заявив, що виключає можливість розміщення американських військ на території України, але додав, що Сполучені Штати можуть надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення війни Росії в Україні. Деталей він не навів.

У рамках гарантій безпеки, що пропонують Україні, Франція, Німеччина і Велика Британія хочуть розмістити війська в країні, повідомив президент США.

За словами Трампа, він припускає, що Москва готова погодитися на це. Кремль неодноразово заявляв, що не підтримує розміщення іноземних військ в Україні у рамках мирного врегулювання.

За інформацією Politico, міністри оборони країн «коаліції охочих» планують зустрітися вже цього тижня, щоб почати погоджувати деталі гарантій безпеки для України.

Зеленський заявив журналістам, що документи з гарантіями будуть офіційно оформлені протягом найближчих 7–10 днів.



