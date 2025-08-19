Каллас: ЄС продовжить тиск на економіку Росії, нові санкції будуть готові до наступного місяця

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас прокоментувала онлайн-саміт лідерів ЄС 19 серпня.

За її словами, відчуття єдності серед лідерів блоку «можна було відчути»:

«Усі віддані міцному миру, який захищає життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи».

Каллас зазначила, що не можна покладатися на президента РФ Володимира Путіна щодо виконання зобов’язань, відтак гарантії безпеки мають бути достатньо сильними та надійними, щоб стримати Росію від повторного нападу.

Вона анонсувала, що блок сприятиме цим гарантіям безпеки, зокрема, шляхом навчання українських солдатів та зміцнення армії та оборонної промисловості України.

«ЄС також продовжуватиме тиск на воєнну економіку Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця», – заявила Каллас.

Дипломатка додала, що поставила ці питання на перше місце порядку денного для обговорення між міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня.

Раніше президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що одразу після саміту лідерів країн ЄС провів розмову з Володимиром Зеленським. Під час неї сторони обговорили, зокрема, нові санкції та євроінтеграцію України.