Армія РФ 43 рази атакувала на Покровському напрямку за день – командуваня

Від початку доби на фронті відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 11 січня.

«Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», – заявляє штаб.

Російська армія 14 разів атакувала на Південно-Слобожанському напрямку, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Також триває одне боєзіткнення з дев’яти на Куп’янському напрямку.

Сили оборони відбили 15 російських штурмів на Лиманському напрямку в районі, триває одна сутичка.

Штаб зафіксував дві російських атаки на Слов’янському напрямку і одну на Краматорському. На Костянтинівському напрямку протягом дня відбулося 16 бойових зіткнень.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Покровськ, Сухецьке, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки, Гришиного, Торецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають», – повідомляє командування.

Також українські війська відбили 15 російських атак на Олександрівському напрямку. Ще 38 боєзіткнень мали місце на Гуляйпільському напрямку, в семи місцях бої тривають досі.

На Оріхівському напрямку протягом дня відбитів вісім російських атак, додає Генштаб.

Угруповання військ «Схід» повідомило раніше, що російська армія збільшила зусилля з інфільтрації в центральну частину Мирнограда. Також Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська.





За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



