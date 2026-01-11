Протести в Ірані: президент країни звинуватив у заворушеннях «терористів» та іноземний вплив

В Ірані, де тривають антиурядові протести, посилюються репресії сил безпеки, росте зафіксована кількість загиблих, передає місцева служба Радіо Свобода.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан звинуватив у заворушеннях пов’язаних з іноземними державами «терористів», звинувативши Сполучені Штати та Ізраїль у прагненні «посіяти хаос і безлад» у країні.

«Якщо у людей є занепокоєння, наш обов’язок – вирішити їхні проблеми, але вищий обов’язок – не дозволити групі бунтівників прийти та порушити порядок у всьому суспільстві», – заявив Пезешкіан у телевізійному виступі 11 січня.

За даними інформаційного агентства Tasnim, близького до Корпусу вартових Ісламської революції, генеральний прокурор Ірану Мохаммад Мовахеді Азад раніше заявив, що судові переслідування проти тих, хто виходить на вулиці по всій країні, будуть «безжальними».

Чоловік, який був свідком придушення протестів на сході Тегерана, повідомив Radio Farda пізно ввечері 10 січня, що репресії різко загострилися, порівнявши ситуацію в місті зі «сценами війни».





Співрозмовник журналістів, який попросив не називати його імені з міркувань безпеки, сказав, що останніми ночами по всій столиці Ірану чути безперервний звук стрілянини з кульових гвинтівок, а над районами постійно літають дрони, щоб контролювати вулиці та провулки.

«Іранська організація з прав людини» (IHRNGO) заявляє, що посилення жорстких репресій проти демонстрацій в Ірані супроводжується даним «про масові вбивства протестувальників у різних частинах країни, особливо в Тегерані».

За даними правозахисної організації, розташованої в Норвегії, від початку протестів підтверджена смерть щонайменше 192 протестувальників, дев’ять із яких були молодші 18 років. Водночас організація вказала на неперевірені повідомлення про загибель щонайменше кількох сотень людей, додавши, що за деякими оцінками, кількість загиблих може перевищити 2 тисячі.

Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) раніше підтвердило особи 35 загиблих.

Водночас інформаційне агентство Tasnim заявило про загибель «значної» кількості співробітників служб безпеки та правоохоронних органів у зіткненнях із протестувальниками за останні кілька ночей.

Читайте також: В Ірані тривають акції протесту: Трамп посилює тиск на Тегеран

Наразі лише кілька державних новинних агентств мають доступ до Інтернету та публікують виключно матеріали органів безпеки та правоохоронних органів. Ісламська республіка вже протягом понад двох днів відключила доступ до Інтернету по всій країні.

У своїй останній оцінці HRANA – іранське новинне агентство, зосереджене на правах людини – повідомило, що 37 із загиблих у зіткненнях були військовослужбовцями або членами сил безпеки, а також що один прокурор також був убитий.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне свободи, Вашингтон готовий допомогти. Трамп не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.







