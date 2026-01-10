Президентка Єврокомісії: Євросоюз підтримує протестувальників в Ірані

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підтримує протестувальників в Ірані.

«Європа повністю підтримує їх. (іранських протестувальників, які вимагають свободи – ред.). Ми однозначно засуджуємо жорстоке придушення цих законних демонстрацій. Винуватців пам’ятатимуть по неправильному боці історії. Ми закликаємо до негайного звільнення всіх ув’язнених демонстрантів», – написала вона в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС також закликає до відновлення повного доступу до Інтернету і до поваги до основних прав.

Раніше подібну заяву зробив президент США Дональд Трамп, зазначивши, що Іран прагне свободи, а Вашингтон готовий допомогти.

Україна закликала міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку війни Росії проти України. Київ також закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.

«Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце», – заявив він.

Протести в Ірані тривають 14-й день, але досі немає точної інформації про кількість затриманих у різних містах. Агентство HRANA, яке висвітлює новини, пов’язані з правами людини, повідомило, що за перші 13 днів протестів було заарештовано щонайменше 2311 людей, а мітинги відбулися в 512 місцях у 180 містах і селищах на тлі майже повного відключення Інтернету.

Також немає точної інформації про кількість загиблих під час протестів. Повідомляється про від 45 до 65 загиблих. Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) на даний момент підтвердило особи 35 із них.



Іранська влада на заяви західних країн, зокрема США і ЄС, не реагувала.



