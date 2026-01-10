Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне свободи, Вашингтон готовий допомогти.

«Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти», – написав він у соцмережі Х.

Трамп не уточнив, у чому може полягати ця допомога.

Напередодні президент США сказав, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться.

«Це не означає boots on the ground («чоботи на землі», сталий вираз, який можна перекласти як «введення військ» – ред.), але це означає дуже, дуже сильний удар по них там, де боляче», – наголосив Дональд Трамп.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану».

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.

«Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце», – заявив він.

Протести в Ірані тривають 14-й день, але досі немає точної інформації про кількість затриманих у різних містах. Агентство HRANA, яке висвітлює новини, пов’язані з правами людини, повідомило, що за перші 13 днів протестів було заарештовано щонайменше 2311 людей, а мітинги відбулися в 512 місцях у 180 містах і селищах на тлі майже повного відключення Інтернету.

Також немає точної інформації про кількість загиблих під час протестів. Повідомляється про від 45 до 65 загиблих. Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода) на даний момент підтвердило особи 35 із них.



