Рубіо заявив, що США «підтримують хоробрий народ Ірану»

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати «підтримують хоробрий народ Ірану». Про це він написав у соцмережі Х.

Принц Реза Пехлеві, син поваленого в 1979 році іранського шаха, який проживає в США, та відомий опозиційний діяч, знову опублікував у соціальних мережах звернення на підтримку протестувальників, написавши їм, що вони «завоювали захоплення світу своєю мужністю та стійкістю». Він також закликав «працівників ключових секторів економіки, особливо транспорту, нафти, газу та енергетики, розпочати загальнонаціональний страйк».



Правозахисна організація Amnesty International опублікувала заяву в соціальних мережах, в якій йдеться про розслідування «тривожних повідомлень про те, що сили безпеки посилили незаконне застосування смертельної сили проти протестувальників» в Ірані.

Організація 10 січня заявила, що ця ескалація «призвела до подальших смертей та поранень».



Тим часом технологічний підрозділ Amnesty International, Amnesty Tech, заявив, що триваюче відключення Інтернету в Ірані використовується «для приховування жахливих порушень прав людини» в неспокійній країні.



Як пише Радіо Фарда (іранська служба Радіо Свобода), протести в Ірані тривають 14-й день, але досі немає точної інформації про кількість затриманих у різних містах. Наразі офіційні судові та безпекові органи Ірану не надали жодних пояснень щодо кількості затриманих, місця їх утримання та стану.

Останніми днями у зв’язку з протестами в Ірані було заарештовано сотні людей, серед яких є й підлітки.

Агентство HRANA, яке висвітлює новини, пов’язані з правами людини, повідомило, що за перші 13 днів протестів було заарештовано щонайменше 2311 людей, а мітинги відбулися в 512 місцях у 180 містах і селищах на тлі майже повного відключення Інтернету.

Хоча точної інформації про кількість загиблих під час протестів немає, іранська правозахисна організація – IHR – повідомила про 45 загиблих станом на 12-й день протестів, а HRANA – про 65 загиблих. Радіо Фарда на даний момент підтвердило особи 35 із них.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці. Потім до них приєдналися студенти та інші жителі міст, переважно молодь.

3 січня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше прокоментував масові протести, заявивши, що проти «бунтівників» повинні бути вжиті жорсткі заходи. Водночас Хаменеї, як і інші представники іранського керівництва, назвав обґрунтованими побоювання вуличних торговців у зв’язку з девальвацією національної валюти.

«Ми будемо розмовляти з протестувальниками, але діалог із бунтівниками – марний. Бунтівників слід поставити на місце», – заявив він.

