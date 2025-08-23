У російському Новошахтинську третій день горить НПЗ, у сусідньому місті відключили воду

У місті Красний Сулин у Ростовській області Росії 23 серпня повністю зупинили постачання води. Чиновники пояснили це необхідністю ліквідації «аварійної ситуації на одному із підприємств»сусіднього міста Новошахтинська.

Йдеться про Новошахтинський нафтопереробний завод, який спалахнув у ніч на 21 серпня після атаки українських безпілотників і горить вже третю добу.

Як повідомила міністерка житлово-комунального господарства Ростовської області Антоніна Пшенична, вода потрібна для гасіння пожежі на НПЗ. Водопостачання у Красному Сулині, де живе понад 35 тисяч осіб, «буде відновлено після наповнення резервуарів до необхідного рівня та опресування водоводу». Коли це станеться, вона не уточнила.

Воду до міста підвозитимуть автоцистернами. Влада повідомила номер телефону, за яким можна залишити заявку на підвезення води.

Раніше у Красному Сулині, Новошахтинську та сусідніх селищах та хуторах через пожежу вже знижували тиск води у кранах.

Про те, що НПЗ у Новошахтинську продовжує горіти, свідчать супутникові знімки NASA FIRES. Жителі Новошахтинська в коментарях у телеграм-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ їм нема чим дихати, пише Astra.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ, який вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії і до 2021 року був пов’язаний із родиною кума Путіна Віктора Медведчука.



