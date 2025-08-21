Генштаб підтвердив удар по заводу нафтопродуктів і базі пально-мастильних матеріалів у РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російських об’єктах, які сприяють війні РФ проти України.

Зокрема, за повідомленням, у ніч на 21 серпня ударів зазнали Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області, склад БпЛА і логістичний хаб в окупованому Донецьку і база пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області Росії.

Як зазначили у Генштабі, Новошахтинський завод нафтопродуктів є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії, бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

«Загальний об’єм резервуарів – понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено», – заявили у Генштабі.

Щодо удару по складу безпілотників і логістичному хабу в Донецьку, то, за даними командування ЗСУ, «підтверджено ураження і численні вибухи в районі об’єкта».

Щодо влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ – там результати вогневого ураження уточнюють, кажуть у Генштабі.

Ціллю ударів у командуванні назвали необхідність підірвати наступальний потенціал російських загарбників і змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Раніше сьогодні про атаку дронів й ураження об’єкту енергетики і нафтопереробного заводу у Воронезькій і Ростовській областях РФ заявили місцеві ЗМІ і влада.

Міністерство оборони Росії заявило про знешкодження нібито 49 українських безпілотників над 10 регіонами країни, зокрема 21 – над Ростовською областю, 7 – над Воронезькою. Скільки дронів було запущено – не уточнюється. Повідомлення українського Генштабу російська влада не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.