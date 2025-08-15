У Росії заявляють про атаку безпілотників на Сизранський НПЗ

У Росії заявляють про атаку безпілотників на «Сизранський нафтопереробний завод» у Самарській області.

Як пише телеграм-канал ASTRA, на оприлюднених відео чутно сирену, видно дим та вогонь на підприємстві.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив про масову атаку БПЛА на регіон «сьогодні вранці». За його попередніми даними, було знищено 13 українських безпілотників, працюють ППО та оперативні служби.

Про атаку на Сизранський НПЗ губернатор не пише.

Губернатор Курської області РФ Олександр Хінштейн заявив, що у Залізничному районі Курська через атаку дрона пошкоджений багатоповерхівка – почалася пожежа, вогнем охоплено чотири верхні поверхи.

За його даними, загинула одна жінка, ще 10 людей поранені.

Міноборони РФ заявило про нібито збиття семи українських безпілотників у Самарській області, загалом – 53 дронів над територією дев’яти областей та акваторією Азовського моря.

Українська сторона наразі ці заяви не коментувала.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.



