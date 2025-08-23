Дрони долетіли до російського Санкт-Петербурга вперше з осені 2024 року

У Росії Санкт-Петербург і Ленінградська область 23 серпня зазнали атаки безпілотників. За даними керівників міста й регіону, над областю збито шість дронів, над Петербургом – два.

Влада Петербурга ввечері повідомила, що під час нейтралізації безпілотника в одному з будинків у Красносільському районі вибило шибки. Даних про постраждалих не надходило.

За даними видання «Фонтанка», востаннє безпілотники досягали Петербурга в жовтні 2024 року.

Суботня атака призвела до масових затримок та скасування рейсів в аеропорту Пулково. Понад 30 лайнерів удень пішли на посадку на запасні аеродроми, понад 50 рейсів були затримані. Надвечір суботи аеропорт відновив роботу.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про збитий дрон, який летів на російську столицю.

Обмеження на приймання та відправлення літаків у суботу запроваджували аеропорти Казані, Нижнього Новгорода, Тамбова, Самари, Калуги та інших міст.



