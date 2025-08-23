Лисак повідомив про зростання числа постраждалих після ударів РФ по Синельниківському району

До дев’яти зросло число постраждалих унаслідок російських ударів по Синельниківському району, повідомив увечері 23 серпня голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У попередніх повідомленнях ішлося про п’ятьох поранених і одного загиблого.

«Загалом у районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені сім приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами. Потерпала й Нікопольщина. Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач. Люди неушкоджені», – вказав голова області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.