Сили РФ ударили по приватному сектору Краматорька, поранені троє людей – Філашкін

Унаслідок завданих російськими військовими ударів по Краматорську 22 серпня зазнали поранень троє людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів. Серед поранених двоє доставлені до травматології в стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо», – написав очільник області, додавши, що «на Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць», і закликавши евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.