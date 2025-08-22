Доступність посилання

Новини | Події

Сили РФ ударили по приватному сектору Краматорька, поранені троє людей – Філашкін

Наслідки одного з попередніх ударів по Краматорську, архівне фото
Унаслідок завданих російськими військовими ударів по Краматорську 22 серпня зазнали поранень троє людей, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росіяни завдали ударів по приватному сектору – пролунало близько 10 вибухів. Серед поранених двоє доставлені до травматології в стані середньої важкості, один має легкі поранення. Пошкоджено численні будинки – остаточні наслідки встановлюємо», – написав очільник області, додавши, що «на Донеччині вже давно не лишилося безпечних місць», і закликавши евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

