Горбунов: двоє жителів Костянтинівки загинули через російську атаку

Російський обстріл Костянтинівки призвів до загибелі двох цивільних, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов 22 серпня.

«Сьогодні, ближче до обіду, російські війська завдали чергового удару по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів», – заявив він.

Горбунов додав, що, попередньо, обстріл також пошкодив фасади двох приватних житлових будинків. Голова МВА знову закликав жителів прифронтових районів не зволікати з евакуацією.

Раніше сьогодні очільник міської адміністрації повідомив про зупинку газопостачання в Костянтинівці через російські атаки, які пошкодили газорозподільну станцію.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







