Одна людина загинула, троє постраждали на Харківщині через удари РФ 22 серпня – прокуратура

На Харківщині внаслідок ранкових російських ударів одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення і гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 і 62 роки», – йдеться в повідомленні.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.