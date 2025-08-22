Доступність посилання

Одна людина загинула, троє постраждали на Харківщині через удари РФ 22 серпня – прокуратура

Наслідки російських ударів на Харківщині, архівне фото
Наслідки російських ударів на Харківщині, архівне фото

На Харківщині внаслідок ранкових російських ударів одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 22 серпня близько 4:00 російські FPV-дрони атакували селище Курганне Купʼянського району. Влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнула пожежа. Пошкоджено будинки, господарчі споруди. Загинув 59-річний чоловік. Поранення і гострий шок отримали три жінки віком 53, 60 і 62 роки», – йдеться в повідомленні.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що протягом минулої доби російських ударів зазнали дев’ять населених пунктів Харківської області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

