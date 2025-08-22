МВА: російські війська обстріляли Костянтинівку, припинене газопостачання

Російські військові завдали серії обстрілів по Костянтинівці, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов 22 серпня.

Він уточнив, що атаки тривали кілька годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури:

«Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків, магазину, будівлі «Укрпошти» та газопроводу. Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250».

За даними міської влади, один цивільний зазнав поранення.

Горбунов назвав подібні обстріли свідченням «триваючого терору мирного населення та систематичних ударів по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права».

Голова міста закликав жителів громади евакуюватися.

Згодом Горбунов уточнив, що російський обстріл міста пошкодив газорозподільну станцію, яка належить «Оператору газотранспортних систем України». Через чисельні пошкодження не вдалося утримати робочий тиск в системі газопостачання Костянтинівки, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста.

«З урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки при виконанні робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у м. Костянтинівці не є можливим», – повідомив голова міста.





Російські війська 20 серпня зі «Смерчів» атакували ринок у Костянтинівці, щонайменше три людини загинули, ще четверо – поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



