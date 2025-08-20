Російські війська зі «Смерчів» атакували ринок у Костянтинівці, є жертви – влада

Російські війська зі «Смерчів» атакували ринок у Костянтинівці, щонайменше три людини загинули, ще четверо – поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни запустили по місту 8 ракет зі «Смерчів» – свідомо цілили по ринку. Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач», – написав він у телеграмі.

Філашкін вкотре закликав місцевих жителів евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







