На Харківщині російський дрон атакував автівку, загинули двоє людей – поліція

На Харківщині через російський удар FPV-дроном загинули двоє цивільних людей, повідомляє пресслужба обласної поліції.

За даними поліцейських, 20 серпня о 08:30 військові РФ вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади – загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

За даними обласної влади, протягом минулої доби ударів РФ зазнали шість населених пунктів Харківської області, внаслідок обстрілів у Куп’янську постраждали 43-річний і 57-річний чоловіки – працівники екстреної медичної допомоги.

Читайте також – Прокуратура: Охтирку вночі атакували 15 дронів, число постраждалих зросло

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



