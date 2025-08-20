Прокуратура: Охтирку вночі атакували 15 дронів, число постраждалих зросло

В Охтирці на Сумщині до 14 зросло число постраждалих внаслідок масованого російського удару в ніч на 20 серпня, повідомила обласна прокуратура.

За повідомленням, за медичною допомогою звернулися 14 людей, серед яких родина з трьома дітьми: 5-місячним, 4-річним і 6-річним хлопчиками.

«За даними слідства, 20 серпня 2025 року у період з 00:05 до 00:18 год окупанти атакували, за попередніми даними, 15 безпілотниками приватний сектор у місті Охтирка Сумської області… Пошкоджено чи знищено щонайменше 13 будинків», – йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції повідомляли про 12 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.