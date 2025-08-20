Повітряні сили ЗСУ: війська РФ вночі атакували двома «Іскандерами» та 93 БпЛА, є влучання на 20 локаціях

Українські військові знешкодили балістичну ракету Іскандер-М та 62 безпілотника, якими вночі Росія атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, сили РФ вночі атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М (із ТОТ Криму), а також та 93 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.



Військові зафіксували влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

Раніше місцева влада Сумщини повідомила про масований обстріл Охтирської громади. У поліції уточнили, що через удар РФ поранені 12 людей, серед них – двоє дітей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



