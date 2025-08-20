Херсонська ОВА: сили РФ з артилерії вдарили по Білозерці, поранена людина

Російські війська вдарили з артилерії по Білозерці на Херсонщині, поранена людина, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація



«Орієнтовно о 06:30 російські окупанти вдарили з артилерії по Білозерці. Внаслідок атаки жінка 1955 року народження дістала вибухову травму та поранення черева», – йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, постраждала перебуває у лікарні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



