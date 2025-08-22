У розвідці Британії проаналізували удар України по судну РФ із компонентами до «Шахедів»

Розвідка Великої Британії проаналізувала український удар 14 серпня по російському судну «Порт Оля 4», завантаженому компонентами до безпілотників типу Shahed і боєприпасами з Ірану.

«Удар по судну, розташованому приблизно за 640 кілометрів від кордонів України, свідчить про продовження регулярних ударів України за допомогою БпЛА вглиб російської території і підкреслює труднощі російської протиповітряної оборони у захисті як військових, так і промислових об’єктів на тлі постійно зростаючих можливостей України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Британії у соцмережі X 22 серпня.

У розвідці зазначили, що супутникові знімки від 19 серпня показали зусилля Росії щодо порятунку решти вантажу.

У відомстві вказують на те, що Іран постачає артилерійські боєприпаси, балістичні ракети, значну кількість безпілотників і надає значну підтримку внутрішньому виробництву російських БпЛА на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

При цьому залежність Росії від підтримки, пов’язаної з іранськими безпілотниками, у війні Росії проти України, «ймовірно, зменшилася у 2025 році, оскільки російський досвід у розробці й виробництві своїх безпілотних літальних апаратів зріс», – додали в розвідці.

Вранці 15 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони попереднього дня уразили морський порт «Оля» в Астраханській області РФ.



У командуванні ЗСУ заявили, що цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

Пізніше удар БпЛА по суховантажу підтвердив губернатор Астраханської області Росії. За словами Ігоря Бабушкіна, «уламками безпілотника» пошкоджене судно. У мережі також з’явилися знімки наполовину затопленого суховантажного судна.

Нещодавно заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія у 2025 році планує випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу «Шахед».

На початку серпня Служба безпеки України заявила, що її дрони уразили аеродром зберігання «Шахедів» у російському Приморсько-Ахтарську

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.