Росія у 2025 році планує випустити 79 тисяч «Шахедів» – ГУР

Росія у 2025 році планує випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу «Шахед», сказав заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю Суспільному.



«Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу «Шахед». Якщо розбити це по видах, то «Герань-2» – 40 000 одиниць, «Гарпія-1» – 5700, «Гербера» та інші хибні цілі – близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації», – сказав він.



За його словами, Росія може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів, оскільки розгорнула додаткові лінії виробництва – в Іжевську, в Єлабузі, а також намагається повністю замістити імпорт усіх компонентів.



«На сьогодні планер – це вже їхнє, двигун внутрішнього згоряння, який вони встановлюють, – теж їхнє. Система навігації, за виключенням чіпів та мікроелектроніки – російське виробництво. Антени – та ж «Комета», якщо ви чули. Це – ті елементи, які дозволяють уникнути дії засобів радіоелектронної боротьби. Таким чином, Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння. Потенціал є. Наша задача тут – попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість – знищити саме виробничі потужності», – зазначив Скібіцький.



Представник ГУР зауважив, що цього можна досягнути як з допомогою далекобійних ударів, так і інших засобів, які стосуються проведення актів саботажу, зриву виробництва.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити озвучені Скібіцьким дані.

Раніше радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російські військові використовують для ударів по Україні чотири модифікації безпілотників на основі іранських «Шахедів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.