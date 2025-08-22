Поліція Харківщини: жителька Куп’янська загинула через російський обстріл, є поранені

Російські війська атакували Куп’янськ 22 серпня, повідомляє Національна поліція області.

«Внаслідок ворожого удару загинула 66-річна жінка. Постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес», – йдеться в заяві.

На місце удару прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Читайте також: Горбунов: двоє жителів Костянтинівки загинули через російську атаку

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



