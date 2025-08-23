ДСНС: російський удар пошкодив пожежну частину в Добропіллі

Армія РФ атакувала пожежно-рятувальну частину в Добропіллі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 23 серпня.

За повідомленням, це сталося напередодні увечері. Він пошкодив будівлю, особовий склад і техніка не постраждали.

«Вибуховою хвилею деформовано ворота, вибито скління, пошкоджено двері та стелю», – зазначає служба.

ДСНС зазначає, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників.





Рятувальники регулярно потрапляють під російські удари під час ліквідації наслідків російських ударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



