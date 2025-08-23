Мукачево: рятувальники ліквідували пожежу на місці удару РФ по підприємству

Рятувальники загасили пожежу на підприємстві в Мукачеві площею 7000 квадратних метрів, спричинену російським обстрілом, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 23 серпня.

«Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для попередження повторних займань», – йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі були залучені 13 рятувальників та чотири одиниці техніки, уточнює ДСНС.





Вночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, одного «Кинджала», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

У Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

У компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві. За словами представника компанії Конора Філліпса, наслідки атаки наразі оцінюють. Водночас Філліпс наголосив, що підприємство виробляло винятково товари цивільного призначення.