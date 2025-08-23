У Херсоні через російський обстріл загинув місцевий житель – ОВА

У Херсоні через російський обстріл загинув місцевий житель, повідомив увечері 23 серпня голова ОВА Олександр Прокудін.

«Учора ввечері ворог вкрив вогнем Центральний район міста. Внаслідок цього удару травми, несумісні з життям, дістав 69-річний чоловік», – вказав очільник Херсонщини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.