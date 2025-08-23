Лисак: армія РФ атакувала мікроавтобус у Синельниківському районі, є загиблий

Російські війська вдарили дроном по мікроавтобусу, який рухався трасою в Синельниківському районі Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 23 серпня.

«Загинув 59-річний чоловік. Ще п’ятеро людей постраждали», – заявив він.

Також вранці у суботу російські військові обстріляли КАБами Маломихайлівську громаду. За уточненими даними голови області, постраждали двоє людей, серед них – 10-річна дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







