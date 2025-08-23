Повітряні сили звітують про збиття 36 російських дронів із 49 протягом ночі

Російська армія протягом атакувала Україну 49 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, повідомляє командування Повітряних сил вранці 23 серпня.

Пуски здійснювалися з напрямків Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

Повітряну атаку відбивали підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни», – повідомляють військові.

Повітряні сили зафіксували влучання 13 безпілотників у семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



