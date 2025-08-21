Російські військові обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки, є загоряння – влада

Російські військові впродовж дня 21 серпня обстрілювали Нікопольський район безпілотниками та артилерією, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській – міській і сільській – громадах. Пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура. Зайнялася суха трава. За уточненою інформацією, через ранкові удари FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Загорілися 2 приватні оселі», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.