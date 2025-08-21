Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Російські військові обстріляли Нікопольщину, пошкоджені будинки, є загоряння – влада

Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото ілюстративне
Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото ілюстративне

Російські військові впродовж дня 21 серпня обстрілювали Нікопольський район безпілотниками та артилерією, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вибухи лунали у Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській – міській і сільській – громадах. Пошкоджені два приватні будинки, багатоповерхівка, інфраструктура. Зайнялася суха трава. За уточненою інформацією, через ранкові удари FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Загорілися 2 приватні оселі», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG