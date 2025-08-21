Чернігівська ОВА: двоє жінок постраждали через удар дрона, одна з них у тяжкому стані

Російські військові вдень 21 серпня атакували село в Корюківській громаді Чернігівщини, повідомляє голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Через удар безпілотником по звичайному подвірʼю поранень зазнали двоє цивільних жінок. 66-річна місцева жителька і 46-річна жінка, яка саме була в гостях», – заявив він.

Обох жінок госпіталізували з численними пораненнями. За даними Чауса, одна постраждала в стані середньої тяжкості, «за життя іншої борються лікарі – жінка в реанімації».

Читайте також: Російська атака: на Рівненщині поранена жінка, її госпіталізували – ДСНС

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



