Армія РФ поранила підлітка на Херсонщині – голова ОВА

Російські військові атакували дитину в селищі Новорайськ Бериславського району, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 23 серпня.

«Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна», – заявив він у своїх соцмережах.

Голова області додав, що хлопчик у лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Раніше очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про поранення, зокрема, 10-річної дитини внаслідок російського обстрілу Маломихайлівської громади вранці 23 серпня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



