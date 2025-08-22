Сійярто: пошкоджений нафтопровід «Дружба» будуть ремонтувати 5 днів

Міністр закордонних справ Петер Сійярто провів розмову із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним після нового удару по нафтопроводу «Дружба» – про це він заявив у своєму акаунті X 22 серпня.

Сійярто назвав удар «ще більш серйозним за попередній», стверджуючи, що Україна нібито застосовувала не лише дрони, а й ракети.

«Мій російський колега запевнив мене, що вони відновлять маршрут постачання якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п’ять днів», – заявив голова угорського МЗС.

Він висловив сподівання, що Європейська комісія «нарешті використає цей час, щоб виконати обіцянку й виступити проти спроб України заблокувати постачання нафти до Угорщини».

Про третій за серпень удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.







