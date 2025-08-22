Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії після удару по нафтопроводу «Дружба»

Очільники Міністерств закордонних справ Угорщини і Словаччини 22 серпня направили до Єврокомісії офіційного листа з проханням домогтися від України припинення атак на нафтопровід «Дружба».

Як заявили у відомствах, протягом дев’яти днів стався вже третій удар по інфраструктурі на нафтопроводі «Дружба», що транспортує нафту з Росії до Угорщини і Словаччини.

У Єврокомісії звернення поки не коментували, але раніше на схожу заяву Будапешта і Братислави вказували, що припинення постачання з Росії не загрожує їхній енергобезпеці, оскільки є альтернативні шляхи постачання нафти до Словаччини й Угорщини.

Про третій за серпень удар по інфраструктурі нафтопроводу «Дружба» – у Брянській області Росії – в ніч на 22 серпня повідомив командувач українськими Силами безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр»). Попередні удари були 13 серпня і 18 серпня.

Влада Угорщини звинуватила Україну в тому, що вона перешкоджає постачанню енергоносіїв до країни. Після попереднього такого інциденту, коли в ніч на 18 серпня було атаковано нафтопереробну станцію в Тамбовській області РФ, голова МЗС України Андрій Сибіга порадив своєму угорському колезі Петеру Сійярто скаржитися до Москви.

22 серпня Угорщина, а потім і Словаччина заявили, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» з Росії до цих країн знову припинилося через удар по нафтопроводу. Це сталося через кілька днів після того, як 20 серпня у МЗС Угорщини заявили про відновлення поставок трубопроводом «Дружба» після попереднього удару.