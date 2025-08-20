Сійярто заявив про відновлення поставок нафти з РФ трубопроводом «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти до його країни з Росії через нафтопровід «Дружба», пошкоджений раніше українським ударом, відновилося.

«Поставки нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» відновлено після атаки України два дні тому... Ми очікуємо, що Україна більше не завдаватиме удару по цьому життєво важливому трубопроводу. Це не наша війна. Угорщина має бути поза нею», – написав Сійярто в соцмережі X пізно ввечері 19 серпня, подякувавши російській стороні за «швидкий ремонт».

Командувач українськими силами безпілотних систем Роберт Бровді 18 серпня заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції «Микільське» в Тамбовській області Росії на невизначений термін зупинив роботу нафтопроводу «Дружба», яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину й Угорщину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в «атаці на енергетичну безпеку» його країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь колезі нагадав, що Угорщина систематично впродовж багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ, попри тривалі застереження, що Москва не є надійним партнером.

У Єврокомісії заявили, що не мають достатньої інформації про атаку на трубопровід «Дружба», яким отримують нафту Угорщина і Словаччина, але не бачать у цьому ризику для енергопостачання Євросоюзу.