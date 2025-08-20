Росія активізувала операції з саботажу по всій Європі – британський звіт

Росія різко збільшила кількість операцій із саботажу по всій Європі, йдеться в новій доповіді. Кількість атак, спрямованих на критично важливу інфраструктуру, зросла з 2023 року майже вчетверо. Ці висновки, оприлюднені Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), збігаються з дедалі більшою кількістю повідомлень у ЗМІ, обвинувальними актами і попередженнями спецслужб, які стверджують, що Москва розглядає таємні операції з саботажу та спостереження як пріоритет з метою дестабілізації урядів європейських країн.

«Хоча Росії досі не вдалося досягти своєї головної мети, європейські столиці зазнали труднощів у реагуванні на російські операції з саботажу, а також у виробленні єдиної відповіді, координації дій, розробці ефективних заходів стримування та накладенні достатніх витрат на Кремль», – зазначається у звіті лондонського аналітичного центру.

Масштаб так званих гібридних атак, у яких звинувачують Росію, включає підпали, інциденти з пошкодженням підводних кабелів зв’язку кораблями, порушення роботи супутникової навігації GPS, а також атаки хакерів на комп’ютерну інфраструктуру.

Основними цілями, згідно з доповіддю, опублікованою 19 серпня, є об’єкти в Україні або пов’язані з європейськими зусиллями підтримати Україну зброєю чи іншою допомогою. Зростання кількості інцидентів збіглося з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року, і різко зросло у 2023 та 2024 роках – за цей період кількість атак зросла вчетверо.

У доповіді також зафіксоване певне зниження кількості атак у першій половині 2025 року, хоча причини цього залишаються неясними.

Європейські та інші західні уряди вислали десятки російських розвідників, багато з яких працювали під дипломатичним прикриттям, ще до початку вторгнення в Україну.

Це змусило російські спецслужби вдаватися до послуг посередників або найманців, коли для здійснення саботажу чи інших операцій наймають осіб, іноді навіть без їхнього усвідомлення мети.

Британські слідчі намагаються з’ясувати, чому група з чотирьох чоловіків, серед яких двоє українців, підпалила два об’єкти та автомобіль, пов’язані з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Минулого місяця британський суд визнав трьох осіб винними у підпалі складу в Лондоні, де зберігалося обладнання для відправки в Україну. За словами обвинувачення, змову організували агенти, пов’язані з російською ПВК «Вагнер».

У пов’язаному інциденті трьох українців звинувачують у спробі підпалу майна, пов’язаного з прем’єром Стармером.

«Росія використала прогалини в правових системах, застосовуючи підхід «гіг-економіки», що дозволяє уникати відповідальності. З 2022 року, після висилки сотень її розвідників з європейських столиць, Росія ефективно використовує онлайн-рекрутинг громадян третіх країн, щоб обійти заходи контррозвідки в Європі», – зазначається у звіті.

На момент публікації офіційної реакції російської сторони не було.

У доповіді також зазначено, що європейські уряди недостатньо інвестували у захист критичної інфраструктури, незважаючи на побоювання, що таємна кампанія може бути частиною довгострокової підготовки Росії.

«Деякі країни НАТО оцінюють нетрадиційну війну з боку Росії як частину її довгострокової підготовки до можливого збройного конфлікту з НАТО», – йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

