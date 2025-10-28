Компанії з країн Балтії таємно заправляли танкери тіньового флоту – розслідування

Мережа компаній із Латвії, Литви та Естонії заправляє танкери російського тіньового флоту, які перевозять російську нафту в обхід міжнародних санкцій. Про це йдеться у розслідуванні LRT – Литовського національного радіо та телебачення.

Від червня 2024 до березня 2025 року судна-бункерувальники «Ріна» та «Циркон», що належать компаніям, заправили 177 танкерів, з яких щонайменше 159 заходили в російські порти відразу до або після операцій бункерування. Серед клієнтів виявилися танкери, які пізніше були включені до списків санкцій Євросоюзу, Великої Британії чи США або класифіковані як судна тіньового флоту.

Формально дії бункерувальників не порушували європейське законодавство, оскільки судна, що вже перебували під санкціями, «Ріна» і «Циркон» не обслуговували. Проте представники влади Литви назвали таку діяльність загрозою ефективності режиму санкцій.