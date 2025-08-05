FT: адміністрація Трампа розглядає додаткові санкції проти «тіньового флоту» РФ, якщо не буде перемир’я

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти російського «тіньового флоту» нафтових танкерів, якщо президент Володимир Путін не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці, пише газета Financial Times.



Як повідомляє видання з посиланням на двох людей, знайомих з обговореннями в Білому домі, додаткові санкції США проти тіньового флоту розглядалися як простий перший крок щодо витрат для Росії. Третя особа, близька до адміністрації, також підтвердила розгляд санкцій проти флоту.

Трамп дедалі більше розчарований своїм російським колегою, і люди, близькі до адміністрації, заявили, що Москва заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів.

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У вівторок Трамп обговорив можливі заходи проти Москви під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Трамп, ймовірно, вирішить, які потенційні витрати нав’язати Москві після повернення свого спецпосланця Стіва Віткоффа, сказала людина, близька до адміністрації.

«Це залежить від того, що Віткофф привезе з собою», – сказало джерело. – «Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп розлютиться».



Росія використовувала «тіньовий флот» танкерів для перевезення нафти по всьому світу, намагаючись обійти західні обмеження, запроваджені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році. Доходи від цього експорту сирої нафти допомогли РФ фінансувати війну.



Термін «тіньовий флот» стосується суден, право власності на які приховано та які уникають використання послуг західних компаній.

Адміністрація попереднього президента Джо Байдена додала до санкційного списку 213 танкерів для перевезення сирої нафти, хімікатів або продуктів.

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Трамп утримався від запровадження подальших санкцій проти Росії, намагаючись забезпечити переговорне врегулювання для припинення війни.

Внесення суден флоту до чорного списку стане першим випадком, коли США запровадили санкції проти Москви з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні.

Кремль проігнорував низку термінів, встановлених президентом США для угоди про припинення вогню, і в останні тижні значно посилив свої атаки на Україну.



