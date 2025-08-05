ЗМІ: Росія розглядає повітряне перемир’я як поступку Трампу

Кремль зважує варіанти поступок президенту США Дональду Трампу, яка може включати повітряне перемир’я з Україною, щоб спробувати запобігти загрозі вторинних санкцій, пише Bloomberg.



Офіційні особи визнають, що візит посланця США Стіва Віткоффа до Росії цього тижня пропонує останню можливість для досягнення угоди з Трампом, навіть якщо очікування успіху низькі, повідомили виданню люди, знайомі з ситуацією, які попросили не називати їхніх імен.

Пауза в авіаударах за допомогою безпілотників та ракет як жест деескалації може бути однією з потенційних пропозицій за умови, що Україна також на це погодиться, сказав один з них.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що нижчі ціни на нафту завдадуть удару по фінансованій нафтою військовій машині президента РФ Володимира Путіна. Також він заявив, що протягом наступних 24 годин він «суттєво» збільшить мита на імпорт з Індії, яка є великим покупцем російської нафти.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що термін, до якого Росія повинна досягти прогресу в припиненні війни проти України, становить «10 днів від сьогодні», інакше він запровадить мита й інші заходи проти Москви. Перед цим президент США заявив, що він «дуже розчарований» Путіним.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.

Водночас Трамп повідомив, що його спецпредставник Стів Віткофф прибуде до Росії цього тижня.

Навесні Росія двічі оголошувала перемир’я, але, за даними української сторони, не дотримувалася його.



