Панама скасовує реєстрацію 17 суден, які потрапили під санкції США

Панамське морське управління заявило, що розпочато процес скасування реєстрації 17 суден, що підпадають під санкції CША.



Як йдеться у заяві управління, «вжило негайних заходів» у відповідь на нещодавнє включення компанії громадянина Панами та 17 суден, зареєстрованих у Панамському реєстрі суден, до санкційного списку Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.



Панама також заявила про посилення своїх механізмів контролю, щоб «запобігти включенню небажаних суб'єктів під панамським прапором» – кожне судно, яке подає заявку на внесення до Реєстру, а також його власники, оператори та фрахтувальники повинні пройти ретельну перевірку.

Сполучені Штати Америки 30 липня запровадили санкції проти великої судноплавної мережі, контрольованої сином головного помічника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Тоді Мінфін США заявив, що запровадив санкції проти понад 50 осіб й організацій, а також «понад 50 суден, які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, головного політичного радника» Хаменеї.

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Також Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками. Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж.

Європейський Союз запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії, які охоплюють судна, що, як вважають, входять до «тіньового флоту» РФ.

У січні адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запровадила санкції проти нафтового сектора Росії, під які вперше потрапив тіньовий флот. Під обмеження потрапили «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», понад 180 кораблів тіньового флоту Росії та інші компанії.



