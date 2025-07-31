США запровадили санкції проти судноплавної імперії, контрольованої сином радника Хаменеї

Сполучені Штати Америки 30 липня запровадили санкції проти великої судноплавної мережі, контрольованої сином головного помічника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, що, за словами Міністерства фінансів США, є «найбільшою дією, пов’язаною з Іраном» від 2018 року.

Міністерство фінансів заявило, що запровадило санкції проти понад 50 осіб й організацій, а також «понад 50 суден, які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані, сином Алі Шамхані, головного політичного радника» Хаменеї.

За даними відомства, підсанкційна особа «використовує корупцію через політичний вплив свого батька на найвищих рівнях іранського режиму для будівництва й експлуатації величезного флоту танкерів і контейнеровозів».

«Ця мережа транспортує нафту і нафтопродукти з Ірану й Росії, а також інші вантажі, покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку», – йдеться у заяві.

«Судноплавна імперія родини Шамхані демонструє, як еліта іранського режиму використовує свої позиції для накопичення величезних статків і фінансування небезпечної поведінки режиму», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Раніше цього місяця ЄС запровадив санкції проти Шамхані і його компаній за зв’язки з Росією, торгівлю нафтою і так званий «тіньовий флот» – близько 350 суден із непрозорою власністю, які, як вважається, уникають західних санкцій щодо російської нафти.

Його батько, Алі Шамхані, потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2020 році за свої дії під час служби адміралом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

За даними Міністерства фінансів США, під санкції загалом потрапило понад 115 фізичних осіб, юридичних осіб і суден, зокрема компанії, що базуються в Гонконзі, Сінгапурі, Швейцарії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) й інших країнах.

Це стало наймасштабнішими заходами «з часу, коли адміністрація Трампа запровадила кампанію максимального тиску на Іран. Ці дії ставлять Америку на перше місце, націлюючись на еліти режиму, які отримують прибуток, поки Тегеран загрожує безпеці Сполучених Штатів», йдеться в заяві.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану назвав дії США «злим актом, спрямованим на завдання шкоди економічному розвитку Ірану й добробуту його народу».

Окремо Державний департамент США заявив, що запроваджує санкції проти 20 організацій, включаючи компанії в Індії, Індонезії, Туреччині й ОАЕ, за участь у торгівлі іранськими нафтопродуктами.

Речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що санкції спрямовані на те, щоб «порушити здатність іранського режиму фінансувати свою дестабілізуючу діяльність, зокрема ядерну програму, підтримку терористичних груп й утиски власного народу».

Агентство Reuters цитує американського чиновника, який сказав, що ці дії «набагато ускладнять» для Ірану продаж його нафти, але навряд чи порушать роботу світових енергетичних ринків.

За словами чиновника, експорт нафти з Ірану скоротився приблизно до 1,2 мільйона барелів на день з 1,8 мільйона барелів на день на початку року на тлі попередніх санкцій США.