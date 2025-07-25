Представники Ірану зустрічаються з делегаціями європейських держав у Стамбулі

Делегації Ірану, Європейського Союзу та Франції, Великої Британії та Німеччини прибули до іранського консульства в Стамбулі для ядерних переговорів.

Зустріч у Стамбулі була першою після ударів Ізраїлю та США по Ірану, які були спрямовані проти ключових ядерних та військових об’єктів.

Як пише Reuters, Іран відмовився від пропозицій продовжити резолюцію ООН, яка ратифікує ядерну угоду 2015 року.

Європейські країни, разом з Китаєм та Росією, є сторонами угоди 2015 року, яка скасувала санкції проти Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми. Кінцевий термін – 18 жовтня, коли закінчується термін дії резолюції, що регулює цю угоду.

Дипломати кажуть, що вони хочуть, щоб Іран зробив конкретні кроки, щоб переконати їх продовжити термін до шести місяців. Ірану потрібно буде взяти на себе зобов’язання з ключових питань, включаючи майбутні переговори з Вашингтоном, повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) ООН та звітність про 400 кг високозбагаченого урану, місце перебування якого невідоме з моменту ударів минулого місяця.



За кілька хвилин до початку переговорів речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив державному інформаційному агентству IRNA, що Іран вважає розмови про продовження Резолюції Ради Безпеки ООН 2231 «безглуздими та безпідставними». За його словами, зустріч стане «випробуванням на реалізм для європейців та цінною можливістю виправити свої погляди на ядерне питання Ірану».

Європейські держави, відомі як E3 – Франція, Велика Британія та Німеччина, погрожують запустити «механізм швидкого відновлення», який відновить санкції ООН проти Ірану до кінця серпня.



«Бездіяльність E3 не є варіантом», – сказало AFP європейське джерело, зазначивши, що Тегерану під час зустрічі нагадають, що вікно швидкого повернення закривається протягом кількох місяців.

Джерело повідомило, що європейці готуються активувати механізм «за відсутності переговорного рішення».

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі оптимістично налаштований щодо того, що візити ядерних інспекцій можуть бути відновлені цього року, і що важливо обговорити технічні деталі зараз.

«Нам потрібно домовитися про те, куди рухатися, як це зробити. Нам потрібно вислухати Іран щодо того, які запобіжні заходи, на їхню думку, слід вжити», – сказав він журналістам у Сінгапурі.



Сполучені Штати провели п’ять раундів переговорів з Іраном перед своїми авіаударами в червні, які, за словами президента США Дональда Трампа, «знищили» програму Ірана, яка спрямована на отримання ядерної бомби.

Іран заперечує прагнення до ядерної зброї та стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних цілей.



