Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ГУР оприлюднило дані про 139 суден і 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень РФ

Танкер «тіньового флоту», фото ілюстративне
Танкер «тіньового флоту», фото ілюстративне

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що опублікувало досьє на 139 морських суден і 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з окупованих територій.

У ГУР зазначили, що фігурантами нової публікації стали:

  • нові тіньові танкери, задіяні Росією з 2025 року для обходу санкційного контролю;
  • ⁠судна, що «належать до судноплавної імперії іранського нафтового магнатаа й основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані – сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані», які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;
  • нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору «Північ–Південь», призначеного для торгівлі з Іраном;
  • морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;
  • ⁠російські й іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на окупованих територіях.

Читайте також: Зеленський: Росія використовує танкери для запуску дронів, що атакують країни Європи

У ГУР заявили, що розділ «Морські судна» нині містить інформацію про понад 1200 суден, з яких більш ніжполовина входить до «тіньового флоту» Росії, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.

«Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки і добрив – це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора й фінансує її війну проти України… На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій «тіньовий» танкерний парк, залучаючи підставні компанії й судна-примари для збереження своїх експортних потоків», – зазначили у розвідці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками. Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG