ГУР оприлюднило дані про 139 суден і 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що опублікувало досьє на 139 морських суден і 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з окупованих територій.

У ГУР зазначили, що фігурантами нової публікації стали:

нові тіньові танкери, задіяні Росією з 2025 року для обходу санкційного контролю;

⁠судна, що «належать до судноплавної імперії іранського нафтового магнатаа й основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані – сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані», які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору «Північ–Південь», призначеного для торгівлі з Іраном;

морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;

⁠російські й іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на окупованих територіях.

У ГУР заявили, що розділ «Морські судна» нині містить інформацію про понад 1200 суден, з яких більш ніжполовина входить до «тіньового флоту» Росії, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.

«Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки і добрив – це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора й фінансує її війну проти України… На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій «тіньовий» танкерний парк, залучаючи підставні компанії й судна-примари для збереження своїх експортних потоків», – зазначили у розвідці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Росія все активніше використовує такі судна, що відрізняються непрозорою структурою володіння і сумнівними страховками. Європейські країни неодноразово звинувачували ці судна у створенні екологічних ризиків і пошкодженні підводної інфраструктури, зокрема енергетичних і телекомунікаційних мереж.